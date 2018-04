No es mi mejor foto, ya se que parezco un miquito jajaj pero en realidad no me importa! Siento que refleja un momento sincero, el que vivo ahora, el de ser feliz con lo mucho o poco que a veces te da la vida. Y cuando digo poco no son cosas materiales, me refiero a algo más importante que eso. La vida a veces te da por montones y otras te da medido. Ambas necesarias para seguir creciendo 🍃🍃

A post shared by Melina Ramírez Serna (@melinaramirez90) on May 16, 2017 at 6:20am PDT