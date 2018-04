Uribe se anticipó a los cometarios de los periodistas de la farándula y aclaró que si en adelante la ven con Guarín es porque ella decidió darle una oportunidad al amor, divulgó el programa ‘Lo sé todo’.

“Hoy me voy con la cara en alto y de frente para decirle a Colombia que permití que regresara a donde él (Fredy Guarín) debía estar en este momento. Asumí mis errores; le permití que lo hiciera; me perdoné; le pedí perdón a quien le fallé y Dios me dio la oportunidad de nuevo. No la voy a perder, no voy a dejar ir esa oportunidad”, dijo la presentadora al lado de sus compañeros de set.

La paisa, que desde 2014 vive una tormentosa historia de amor con el exvolante de la Selección Colombia, manifestó su intención de formalizar su relación, aunque no adelantó si el futbolista ya está libre de ataduras legales con su esposa Andreina Fiallo que impidan, eventualmente, pensar en matrimonio.

“Claro, ustedes lo conocen, es una historia que para mí marcó mi vida. Fredy es una persona a la cual admiro como un profesional, es un crack en lo que hace, por eso mi admiración y por eso me metí con él y si en este momento estoy tomando una decisión, y en algún momento me llegan a ver con él, es porque he decido formar mi vida, dedicarme a estar feliz”, señaló Sara Uribe que salió de la Comuna 12 de Medellín a ser una de las figuras del entretenimiento más seguidas y comentadas del país.