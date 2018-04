El noviazgo entre la reconocida modelo en redes sociales por sus sensuales bailes y el futbolista iba tan bien que él le propuso matrimonio el año pasado. El casamiento se celebraría en julio de este año, pero ya no se llevará a cabo porque su romance terminó.

“Michael todavía no había obtenido los papeles del divorcio porque su expareja no se los quería dar, fueron muchos problemas los que tuvo la relación desde que empezó”, aseguró Valdiri.

Hace un mes, en las redes sociales se rumoró que Valdiri y Ortega habían terminada su relación, pero ellos mismos se encargaron de desmentir esas versiones en sus redes sociales. Sin embargo, ya para ese entonces la modelo había eliminado casi todas las fotos que tenía con el futbolista en su cuenta de Instagram.

Los rumores no eran del todo falsos, la relación entre los dos no estaba tan bien como ellos decían y finalmente se terminó días después. “Gran parte de su familia no me aceptaba porque estigmatizan el hecho de que ‘ella es modelo en Instagram, ella baila de esta manera, o es mala mujer’”, le contó Valdiri a La Red.

A pesar de que ya no se casarán y el final de la relación no fue el esperado, Valdiri asegura que aún ama a Ortega y, cuando recordó lo que él significó en su vida, lloró ante las cámaras.

“Yo amo a Michael con todo el corazón, él fue muy especial para mí, gran padre. Fue todo, fue todo…”, aseguró conmovida la modelo.

Valdiri y Ortega siguen siendo amigos y ella conserva el anillo de matrimonio a manera de recuerdo.