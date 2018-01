Así se ve María Fernanda Yepes como Anel Noreña, el gran amor de José José

Bueno días!!! Estoy feliz de anunciarles mi próximo proyecto para televisión, se trata de la vida del Gran Cantante Mexicano de Música romántica de todos los tiempos, JOSÉ JOSÉ #elprincipedelacancion que es interpretado por @alexdelamadrid Mi gran reto es interpretar #Anelnoreña la que fue su gran amor y madre de sus dos hijos!!! Los invito este 15 de enero 8pm/7c por @telemundo GRAN ESTRENO!!!! Aquí en esta foto @agiardello que interpreta magistralmente al Recordadisimo #mauriciogarces ESTOY INMENSAMENTE agradecida y emocionada con este producto; que se, les va a encantar!!! @estudiostelemexico #josejose @josejosetlmd #actress #serie #biopic

A post shared by Maria Fernanda Yepes (@mariafelina) on Jan 9, 2018 at 6:17am PST