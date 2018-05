“Para aquellos que de pronto no lo saben, cuando ‘Sebas’ me propuso matrimonio [la primera vez, hace muchos años], y me preguntan tanto de por qué yo no publico TBT de mi matrimonio, pues bueno: nosotros nos íbamos a casar en un diciembre y quedé embarazada de esos gemelitos que, eeeeeh, no se pudo, no se dieron las cosas… Pero para resumírselos […] cuando los perdí a mí me dio muy duro, digamos que entré como en una ‘depre’, y no teníamos como muchas ganas ya de hacerlo por la iglesia”, rememoró Mabel en sus historia de Instagram.

Luego contó que, entonces, ella y su pareja decidieron que la boda solo fuera por lo civil; “algo rápido”. Eso, especialmente, porque en ese momento Sebastián era tenista, debía viajar “y necesitaba los papeles para estar en Colombia”.

Así pasó un tiempo, hasta que los esposos retormaron sus planes de casarse por la iglesia, que tuvieron que ser aplazados, de nuevo.

“Y resulta que cuando ya dijimos bueno, ahora sí vamos a ponernos las pilas, vamos a organizar el matrimonio por la iglesia, quedo otra vez embarazada”, narró Mabel.

A los meses nació Mateo y, desde ahí, la pareja no había vuelto a hablar públicamente de su plan de casarse por lo católico.

Eso hasta hace unos días que la presentadora y el extenista les dijeron a sus seguidores que les tenían una noticia, que finalmente revelaron el fin de semana: él le dio un nuevo anillo de compromiso a Mabel para que ahora sí hagan su soñada boda frente a Dios.

“Desde que empezamos con esta familia, obviamente hemos tenido momentos buenos y malos, como pasa en todas la relaciones, y nos hemos ido solidificando como pareja, como hogar, como familia. Hemos ido detrás de nuestra prioridades, compramos nuestra casa, llegó después Luca [su último hijo], y siempre ha sido todo como en pro de nosotros como hogar, pareja, familia y queremos dar un paso”, dijo Mabel, y continuó:

“Hemos decidido devolverles un poquito las bendiciones que Dios nos ha dado, así que después de 10 años de un muy bonito matrimonio ¡hemos decidido casarnos por la iglesiiiiaaaa!. Y queremos compartirlo con ustedes porque estamos muy felices de este paso”.

Todas estas declaraciones se pueden escuchar en este video que recopila varias de las historias de Instagram compartidas por Mabel, este domingo, para anunciar anunciar su próximo matrimonio.