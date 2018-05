Es muy triste y vergonzoso tener que decirles esto por aquí, pero prefiero ser honesta, y también quiero la tranquilidad en mi corazón. Si, soy consciente que mi vida “amorosa” viene siendo polémica hace un año masomenos, y la única culpable de eso he sido yo, después de terminar mi relación de más de 3 años llegaron personas a mi vida en momentos de vulnerabilidad, eso le puede pasar a cualquier persona… Después agarré fuerza y salí adelante, sin importar las críticas, por que resulta que en este cuento, “yo soy la mala” siento que en mi historia no hay ángeles y demonios, todos hicimos cosas buenas y malas… Después cuando ya estaba fuerte empecé muy concentrada con mi contenido en YouTube, y mis mejores amigos y yo, tomamos la decisión de hacer una “novela” en donde uno de mis mejores amigos y yo nos empezamos a “gustar” inventamos un romance en donde no medimos las consecuencias. Lastimosamente el romance que vieron NUNCA fue real, lo único real era la gran amistad que había entre todos y la forma en la que nos apoyábamos. Por mi parte les pido perdón de corazón por hacerles creer una ilusión que NUNCA existió. Espero en su momento mis amigos y yo podamos hacer un video explicando esta situación, que sin querer afectó mi vida REAL, mi vida personal. A mis amigos les pido disculpas por este post, pero necesito tranquilidad en mi alma, y no podía seguir con una mentira, es muy incomodo que me preguntaran en la calle, y “Simon” ? Y tener que seguir mintiendo. Simon te amo mucho amigo, tú lo sabes, eres de esos amigos que no tienen precio. DE NUEVO PERDÓN.

