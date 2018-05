Definitivamente todas las etapas de la vida son un aprendizaje y solo quien quiere crecer como persona aprovecha la enseñanza, recordando cómo fue mi vida antes y después de emprender la mía propia, puedo decir… cómo me ha enseñado, a veces a las buenas o aveces no tan buenas, y tanto de lo uno como de lo otro llega el momento que te da es risa, que lo bueno llena el corazón de Alegría y lo no tan bueno te hace agachar la cabeza para poner cada situación en manos de Dios y levantarse más fuerte, momentos en el que me miro al espejo y pienso no sabía que tenía absolutamente tanto para dar y no sabía que era esta mujer tan pero tan llena de AMOR, cuando comienzas una vida propia lo haces de abajo y eso lo recuerdo tanto como si hubiese sido ayer, pero lo más lindo que recuerdo de todo es que mi esencia nunca cambio con el paso de los años, y eso es algo que siempre le he enseñado a mis pedacitos de vida, hay demasiadas cosas negociables en esta vida pero los valores jamás, que la posición social nunca cambie tu esencia, por qué podrás tener todo en la vida pero sin esencia? Sin eso no hay nada, algunas veces me costó muchísimo tomar decisiones importantes en mi vida tuve miedo, pero comprobé que los apegos son solo eso y no necesidades, renuncié a muchísimas cosas a las que les puse esfuerzo, dedicación y que hasta lágrimas me costaron, muchos pelearon por quedárselas yo preferí mi tranquilidad, porque llega un momento en que el Amor propio, la paz y la libertad no tienen precio y que mejor que despertar todos los días así con el amor en pleno, con el lujo más grande de todos… El lujo de ser feliz ahora. Utiliza tus vivencias siempre para ser más grande y mejor ser humano, no las utilices como excusa a tus errores, ni para victimizarse el pasado ya pasó, y no tiene que hacer parte del presente, mucho mucho Amor y Dios los bendiga ♥️

