¡Ahora sí! Ahora sí hablan, especulan bailan y hasta cantan🎙 Ahora sí 🙌🏼 …..Y no dejen de hacerlo porque de eso se trata la vida: de expresar lo que se siente, unos lo hacen escribiendo, otros hablando, otros cantando y otros hasta bailando . El tiempo, el bendito tiempo es el que se encarga de todo ⏱⏰Unos dirán: "Ojalá el tiempo te cobre el mal" y otros me dicen: "Llegó tu tiempo de ser feliz" . 🙋🏼‍♀Así son las opiniones 👍🏼 Son tan personales y tan propias que cada quien piensa lo que quiere pensar . Hoy sí hablan de amor a todo dar , pero la mayoría habla de desamor porque cuando el amor se vive no se habla, se demuestra y se VIBRA. Una vez hablé de desamor y me senté en la palabra acusando y despotricando de alguien con dolor en mi corazón , con rabia, con desespero pero ese mismo alguien era la cura de ese dolor. Fue así como le di prioridad a vivir, no por los demás y no generando dolor, eso sí lo tengo clarísimo, porque más allá de todo, nadie sabe lo de nadie y las redes y los programas muestran lo que pueden y quieren mostrar . En este cuento faltan muchos, llamémoslos “amigos de mis amigos”, que ahora quieren hacerme ver como una enemiga. ¿Y saben qué? El orgullo les ganó a muchos y por eso quizás el amor no está con ellos o demás que sí, solo que no del lado de nosotros. Por eso @fguarin13 y yo decidimos que el orgullo no nos volverá a ganar. 🙏 Juntos somos más fuertes. . Feliz día, los amo .

