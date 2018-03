Sin embargo, la actriz de ‘La ley del corazón’ le aseguró a TVyNovelas que el problema por el que casi no firma contrato con RCN iba más allá del dinero.

“Era una mezcla de cosas, pero la plata era lo de menos. Era más un tema de condiciones”, expresó.

Por eso, la revista empezó a preguntarle a qué condiciones se refería y Laura contestó: “Más que todo, tiene que ver con horarios de trabajo y condiciones de descanso”.

El artículo continúa abajo

“Pienso que deben garantizarnos ciertas condiciones básicas para trabajar cómodamente, pues es un trabajo de jornadas largas. Uno le hace con amor, pero no hasta el punto de desgastarse completamente. No estaba pidiendo nada que no esté inventado acá o en la Conchinchina. Son aspectos básicos que, en otras empresa, ni siquiera son parte de la negociación”, agregó.

Como la actriz no dio tantos detalles en esa respuesta, el medio siguió buscándolos y añadió: “No es que estuvieras pidiendo champaña en lugar de agua…”.

Y entonces, Laura respondió que, al final, el canal entendió que sus exigencias no eran imposibles y las concedió. De ahí que aceptara ser parte de ‘La ley del corazón 2’ mucho después de Luciano D’Alessandro, Iván López, Mabel Moreno, Lina Tejerio y Rodrigo Candamil (son los abogados Pablo Domínguez, Nicolás Ortega, María del Pilar Garcés, Catalina Mejía y Alfredo Duperly), entre otros actores de la primera temporada de la novela:

“Cuando me buscaron en el Canal RCN para retomar la negociación, las personas con las que me reuní se dieron cuenta de que no era nada del otro mundo. No es que estuviera pidiendo papel higiénico rosado. Son cosas básicas aquí y en todas partes. Pedí que la sala de descanso de los actores no fuera la misma de maquillaje. Cada vez que hay un retraso entre escenas, aprovechamos para descansar o estudiar, pero luego de tres horas de estar oyendo el ruido de los secadores nos enloquecemos”, explicó.

Vea también: En reencuentro de ‘La ley del corazón’, chanclas de Luciano se roban ‘show’.

Estas declaraciones se pueden leer en la entrevista completa que TVyNovelas le hizo a Laura, y que fue publicada en la edición impresa de TVyNovelas #763.

Allí, además, la actriz afirmó que las exigencias que le aprobó RCN no solo la beneficiarán a ella, sino en general a sus compañeros de ‘La ley del corazón 2’.