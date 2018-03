Luisa Fernanda W explicó que siempre cuando se baña mete a la ducha “un baflecito de música superchévere”, con el que justo le dieron el primer susto de la noche.

“Resulta que me entré a bañar y puse música en un volumen moderado [bajito] y empecé a rociar un perfume que se llama limpiador de aura. De un momento a otro, me estaba bañando y se empezó a subir el volumen del bafle, se subió a todo volumen”, dijo la famosa, y continuó:

“Yo grité, tanto que casi me caigo para salir a apagar el baflecito ese. Cuando, de repente, del susto salgo […] reviso el volumen de mi celular y estaba tal cual lo había dejado. Y yo: ‘¡Oh, my God, no!’ […] En el momento en que se me subió el volumen del baflecito, yo estaba haciendo una oración en mi cabeza. Es como una meditación: yo siempre cierro los ojos, me baño y pienso cosas lindas… ¡Y me pasa eso; me interrumpió todo!”.

Aunque al principio la ‘youtuber’ se asustó, luego trató de mentalizarse de que había sido una falla del parlante y no un espanto. “Parce, o sea, me espantaron. Pero yo dije no, le voy a dar como una lógica a esto, pues es un aparato electrónico, ellos fallan y esos baflecitos de más que son así. Bueno, esa fue mi conclusión”, explicó.

No obstante, según ella, minutos después le siguieron pasando cosas extrañas en su casa.

El artículo continúa abajo

“Salí del baño, me sequé, todo, y mis perros empezaron a ladrar frente al baño y yo como que [hace cara de sorprendida]. Entonces, hice un live, les conté a ustedes [seguidores] lo que había pasado. Luego paré ese live, volví a hacer otro y empezaron a pasar otra cantidad de cosas”, expresó Luisa refiriéndose a que, por ejemplo, en ese en vivo mostró cómo inexplicablemente le apagaron la luz de su cuarto, cuando estaba acostada.

Ante todo esto, la joven decidió acudir a una amiga, que luego se durmió, y a su mamá, que en una llamada le mandó oraciones y le dio a entender que este tipo de cosas solo eran una prueba de fe, manifestó la ‘youtuber’.

Al final del en vivo (minuto 30:50), Luisa Fernanda W, además, dijo con qué relacionaba las extrañas cosas que le pasaron en la antigua casa en la que reside:

“Es que no tengo ni siquiera miedo. O sea, tengo como miedo, pero no. No soy yo, es la casa, ¿me entienden? Es esta casa, que es antigua. ¿Y quieren que les cuente algo, en serio? Resulta que, ¡ay, parce! Vea, esta casa es antigua, al frente vivían unos viejitos, pues dos espositos, y el esposo murió hace poquito; puede tener sentido eso. Que en paz descanse [se echa la bendición]”.

Este es el video de la ‘youtuber’ relatando su historia paranormal, horas luego de que la espantaran. Luego está el live (ya no sale en el Instagram de la famosa, pero lo replicó Amazing Changes en YouTube), donde también habló del tema y exhibió unas de las extrañas cosas que le pasaron.