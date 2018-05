María del Mar se lanzó como ‘youtuber’ con una entrevista en la que la actriz, que además es uno de sus ídolos, abrió las puertas de su casa y de su corazón para hablar de diversos temas personales y profesionales.

Como el objetivo de Arboleda es crear un canal que sirva a otras chicas trans con información especializada y así evitar que cometan las típicas ‘embarradas’ que cometen muchas en sus proceso de transición, al final de la charla le preguntó a Endry cuál había la peor que ella había cometido.

“Mi embarrada más fuerte es haberme inyectado silicona líquida” [aunque no especificó dónde], le respondió a la rubia, quien enseguida reconoció que es un error común y que no se debe hacer. Ante sus palabras, Cardeño añadió: “o hacerlo un poquitico, o hacerlo bien, con especialistas… me tocó la clínica de garaje”.

La entrevista completa, que se puede ver en el siguiente video, Endry también confesó que en unos años sueña con tener su propia empresa y contó qué ha sido lo más difícil en su carrera después del éxito de la novela ‘Los Reyes’, entre otros secretos.