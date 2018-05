Jamás di testimonio a libretistas ni a productores de la novela acerca de #JaimeGarzón #GarzonVive. Si hay un personaje que alude a mi persona, es un puro invento, no es real, no soy yo, es ficcion 100%…Lo aclaro por respeto a Jaime y al Público. Saludos desde Toronto !!!

