“@marcelaxxxxxxxxxxx ¡hermosa cuando tenga barriga me pongo ropa de embarazada! ¡Si no me vería muy chistosa con cosas grandes si aún no tengo una gran panza! ¡Llegará el día, así como con mi primer embarazo, que sale la barriga y me pondré la ropa precisamente para esa barriga!”, así comenzó la respuesta de Carolina.

Luego, continuó con unas frases aclarándole a su seguidora que el no usar aún vestimenta de embarazada no indica que esté ocultando a Violetta, la bebé que espera:

“¿Ocultar? No tendría por qué hacerlo, ¡es un bebé muy deseado! ¡Simplemente no puedo pretender una barriga que mi cuerpo aún no ha decidido sacar! ¡Un abrazo y gracias por tu mensaje! ¡Lo importante es que yo no me siento disfrazada, es mi estilo y a mí me gusta!”.

Con esas frases no terminó la contestación de la presentadora de ‘Día a día’. Después, la famosa manifestó que ella es respetuosa del estilo que tenga cada persona y no le importa si a todos no les agrada el suyo.

“¡De pronto el tuyo es diferente al mío! ¡Y es respetable! ¡Donde yo me guiara por todo lo que me dicen por redes estaría loca! ¡Hay que tener su propio estilo y personalidad! Así a muchos no les guste. Besos”, expresó.

Esa respuesta puede verse en las historias que compartió Carolina sobre la crítica, este jueves, y que incluyeron una foto suya con la pinta por la que una mujer la cuestionó.

“¡Esa fue mi respuesta para todas las que quieren verme en bata y gorda! ¡Tranquilas que pronto voy engordando! ¡Cada mes voy subiendo y sin angustia, a nuestro ritmo! 😜”, escribió la presentadora junto a la toma.

Historia de Instagram caritosotooficial.

Esta fotografía también fue puesta por Carolina en una publicación fija, en la que muchos se solidarizaron con ella y le pidieron a la mujer que la criticó (cuyo comentario ya no aparece) que respetara.

A juzgar por las respuestas de los seguidores de la famosa, la mujer no solo la cuestionó por supuestamente ocultar su embarazo, al no usar ropa de embarazada, sino que le dijo a la presentadora que parecía “disfrazada”.

