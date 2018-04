De acuerdo con Diva, todo empezó cuando hasta ahora estaba empezando a estudiar periodismo y estaba empeñada en trabajar en RCN.

Por eso decidió hacerse pasar como recién graduada para obtener un trabajo que estaban ofreciendo ese medio.

“Comencé a trabajar cuando no había visto televisión como materia en la universidad, estaba en primer semestre y hasta dije que ya estaba graduada con tal de entrar a RCN como corresponsal. Nunca se dieron cuenta”, narró la presentadora.

Luego dijo que contaba esto “no con pena, sino con orgullo”, pues tiempo después se graduó y nunca le quedó mal al canal mientras laboró allí. “No podía perder esa oportunidad que me ofrecían. Los sueños sí se cumplen […] Solo hay que trabajar duro y dejar que la vida haga el resto”, añadió.

Este recuerdo lo compartió la presentadora en su cuenta de Instagram con su vieja foto de corresponsal en RCN y también con una toma reciente de ella en su actual trabajo, en Caracol Televisión.

La publicación, además, tiene un agradecimiento para quienes “pusieron un granito de arena” y la han ayudado a mantenerse durante más de dos décadas en la televisión colombiana. También para Dios, su “mejor amigo”; y para su familia, por creer en ella.

“Fueron muchas las veces las que sentí miedo y quise abandonar el camino, pero siempre había una vocecita que me decía: ‘Paciencia’. Hoy miro hacia atrás y me siento satisfecha por el camino recorrido. Sé que aún me falta mucho por andar, pero la satisfacción que me queda es saber que hoy en día no tengo miedo del futuro, sé para donde voy y también sé que errores no volvería a cometer”, puntualizó.