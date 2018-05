La congresista lamentó que ya no haya mujeres como candidatas, pero señaló que Morales “en su comunicado dice algo que no es verdad” cuando reclama al Consejo Nacional Electoral las trabas económicas para su campaña, indicó en Caracol Radio.

En primer lugar, es necesario recordar que en el video que divulgo la exfiscal anunciando la renuncia afirmó: “El CNE obstaculizó el desembolso de los anticipos financieros que me correspondían para adelantar las tareas elementales de mi campaña. Todos saben que no soy una mujer adinerada y que jamás he hecho dineros con mi vida pública. Nos llevaron a la asfixia económica total, y con ella a una desventaja antidemocrática insuperable”.

En ese sentido, Lozano señala que Morales “dice que no le dieron el anticipo de una forma especial. Yo si le creo que tenga problemas de plata para la campaña porque es dificilísimo financiar una candidatura, pero lo que ella dice es mentira porque los anticipos estatales se dan con base en la votación obtenida cuatro años antes, a la Presidencia, en este caso”.

La senadora Lozano continuó su explicación en la emisora con dos puntos. El primero:

“Resulta que el Partido Somos hace cuatro años no tuvo candidato presidencial entonces no es algo contra Vivane. Es que simplemente el Estado no puede feriar miles de millones en manos de quien alce la mano y diga soy candidato. Entonces la regla no la cumple, su Partido Somos no tuvo candidatura hace cuatro años”.

Segundo: “Ese partido sacó 94.000 votos al Senado. Tuvo la quinta parte del umbral. Es decir, esta lejísimos de ser una organización sólida competitiva frente a las demás. Yo no creo que es porque no la han invitado a algunos los debates. Al pastor Trujillo que es candidato tampoco lo invitan y a él sí es que no lo han invitado a ninguno”, puntualizó Lozano.

Adicionalmente, Darcy Quinn afirmó en ese medio que su decisión pudo motivarse “porque hizo su recorrido por las iglesias el fin de semana y tuvo su dosis de realismo sobre que esos votos, quizás, ya estaban comprometidos”.

Quinn también criticó que Morales se haya demorado tanto en declinar su aspiración presidencial. Según dijo, la ley establece que los candidatos pueden renunciar hasta un mes antes del día de las votaciones. Es decir el plazo se cumplió el pasado viernes 27 de abril, “pero ella lo hizo de manera extemporánea. No hay razón para eso”, dijo la periodista.

Agregó: “Va a ir en el tarjetón porque qué hacemos… ya se mandaron a imprimir las tarjetas [electorales]. Va a aparecer ella y su fórmula a vicepresidente en las elecciones el 27 de mayo. Eso se podría demandar pero el CNE va a decir que una candidato que no quiere ser candidato pues no se le puede obligar. Y seguramente va a sacar votos que serán declarados no válidos”.

La comunicadora recogió las otras razones expuestas por Morales para renunciar, pero recalcó que “lo cierto es que en las encuestas estaba marcando muy bajo, estaba en el 1 % o menos”.