Del ‘Chavito’, subcampeón en 2016, las redes del Giro destacan que “es una carrera que adora, ya que ha tocado el sueño de ganarlo”:

Chaves: he returns to the race he loves since he wore the Maglia Rosa 2 years ago | Chaves: il Giro è una gara che ama da quando ha sfiorato il sogno di vincerlo nel 2016 | @estecharu: el Giro es una carrera que adora, ya que ha tocado el sueño de ganarlo en 2016 #Giro #Giro101 pic.twitter.com/HoB8EYz7ik — Giro d'Italia (@giroditalia) April 25, 2018

A López lo consideran el “súper favorito” a la camiseta blanca de los jóvenes; sin embargo, es sabido por todos que ‘Supermán’ tratará de asaltar no solo esa sino la clasificación general:

"Superman" López: at 24 he is the super favourite for the Maglia Bianca. | "Superman" López a 24 anni è uno dei favoriti per la Maglia Bianca di miglior giovane. | @SupermanlopezN a la edad de 24 años es uno de los favoritos para la Maglia Bianca. #Giro #Giro101 pic.twitter.com/iTPhMX0csY — Giro d'Italia (@giroditalia) April 25, 2018

Junto a los ‘escarabajos’, el vigente campeón Tom Dumoulin, quien “enfrentará la presión de defender su título por primera vez”

.@tom_dumoulin won in 2017. He’s back with the pressure of defending his title. | Dumoulin vincitore nel 2017, affronterà per la prima volta la pressione di difendere il suo titolo. | Dumoulin, ganador del Giro 2017, enfrentará la presión para defender su título por primera vez. pic.twitter.com/1BsxNc1EZC — Giro d'Italia (@giroditalia) April 25, 2018

Christopher Froome, que en medio de la polémica por permitírsele correr sin que se resuelva su caso de presunto dopaje en la Vuelta a España 2017, buscará la ‘triple corona’ del ciclismo:

Top Rider 2018: @chrisfroome, hunting for the triple crown. | Chris Froome Top Rider 2018: cerca la tripla corona. | Chris Froome Top Rider 2018: en busca de la “Triple Corona”. pic.twitter.com/1Tdx3K16ea — Giro d'Italia (@giroditalia) April 25, 2018

El local Fabio Aru, que regresa al Giro después de 2 ediciones sin asistir:

Fabio Aru back to the Giro d’Italia after having missed the past two editions. | @FabioAru1 ritorna al Giro d’Italia dopo aver saltato due edizioni. | Fabio Aru regresa al Giro d’Italia después de no haber participado a las dos últimas ediciones. pic.twitter.com/RXAq84VtNr — Giro d'Italia (@giroditalia) April 25, 2018

Y también se incluye a Thibaut Pinot, cuarto en la general y vencedor de la etapa 20 en 2017:

Pinot 4th overall and stage 20 winner last year, 3rd edition of the Corsa Rosa. | @ThibautPinot 4° assoluto e vincitore della tappa 20 nel 2017, terza partecipazione al #Giro. | Pinot cuarto en la general y ganador de la etapa 20 del año pasado, tercera edición de la Corsa Rosa. pic.twitter.com/bk4rVx2HwE — Giro d'Italia (@giroditalia) April 25, 2018

Cabe recordar que Járlinson Pantano (Trek), Darwin Atapuma (UAE Emirates), Sergio Luis Henao (Sky), Rodolfo Torres (Androni), Carlos Betancur y Dayer Quintana (Movistar) completan el grupo de colombianos que iniciarán la primera grande de la temporada desde este viernes 4 de mayo.Giro