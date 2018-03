Rigoberto Urán encabeza el cartel de los primeros confirmados; “como cada año, será una gran lista”, declaró Christian Prudhomme, director de Amaury Sport Organisation, en la presentación de la carrera.

Urán fue segundo del Tour de Francia de 2017 y Bardet tercero, mientras que Barguil ganó la clasificación de la montaña, lo que asegura el espectáculo en el recorrido.

Te puede interesar: Fernando Gaviria sale bien de operación y regresa a Colombia para recuperarse

El artículo continúa abajo

Este año, la carrera comenzará con un prólogo de 6,6 kilómetros. Luego seguirán 2 etapas planas, antes de una contrarreloj de 35 kilómetros, igual de larga a la que tendrá el Tour, señaló el directivo.

El cierre estará a cargo de 4 jornadas montañosas, siendo la sexta, de 110 kilómetros, una réplica exacta de la fracción 11 del Tour.

En video, la ruta del Dauphiné:

Discover the route of le Critérium du Dauphiné 2018 in 3D ! 🚴👌

Découvrez le parcours du Critérium du Dauphiné 2018 en 3D ! 🚴👌#Dauphiné pic.twitter.com/oEOUs3sQPF

— Critérium du Dauphiné (@dauphine) 15 de marzo de 2018