Apenas se lanzó la encuesta, Rentería reaccionó mostrando su malestar: “No estoy de acuerdo con esa pregunta. Esa encuesta es una campaña y no me gusta. Públicamente rechazo eso”.

A esta postura se sumó el también panelista Hugo Illera añadiendo: “Yo dije que no me gustaba eso”; mientras que César Agusto Londoño, el otro integrante de la mesa, apuntó: “Le dije a Iván [Mejía] que no hiciera la pregunta porque no era la indicada”.

“Una cosa es preguntarnos a nosotros y otra someter a Abel en una encuesta de esas cuando jugó mal [ante Australia], ¿por qué no hicimos eso cuando jugó bien?”, recalcó Rentería.

Frente a las posiciones en contra, Iván Mejía se defendió: “Más allá de todo, de que les guste o no les guste, la pregunta la hice yo, dije que la iba a hacer y ejerzo mi derecho”.

Finalmente, Óscar Rentería le pidió a Mejía que no repitiera algo así: “De corazón permíteme darte una sugerencia, que no se te vaya a ocurrir durante el programa hacer un sondeo sobre si usted llevaría a Carlos Bacca al Mundial, te suplico que no lo hagas, esa pregunta no la vayas a hacer”.

En video, toda la discusión a partir del minuto 15:00: