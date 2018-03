En diálogo con el medio de Internet ‘América en la red’, el atacante hizo énfasis al decir que dentro del plantel no hay grupos, indisciplina, sindicatos, ni falta de actitud.

“Nunca he estado en reuniones de premios, todo equipo tiene capitanes y ellos son los que hablan, no hay divisiones. Y lo de estar parados, no creo porque el más perjudicado es uno”, señaló en sus primeros conceptos.

El artículo continúa abajo

También acusó a un sector de la prensa de crear rumores y no tener fundamentos: “Hay quienes no lo conocen a uno y hablan, como el señor Rentería, que dice que soy mala persona y no lo soy. Soy un profesional”.

Sobre su relación con los demás integrantes del plantel explicó: “Con Carmelo Valencia nunca he tenido problemas, ni con con nadie; este grupo es muy sano y al técnico nadie le imponen nada”.

“Dicen que este equipo no tiene huevos, pero hemos estado en momentos difíciles, se ha dado la cara y hemos salido adelante… No he visto a jugadores caminando, los periodistas a uno no lo respetan”, señaló sobre la actitud.

Mientras que de la parte económica aclaró estar conforme con su salario, aunque agregó: “Acá no hay mercenarios, solo seres humanos que quieren que su familia esté bien”.

Finalmente, le dio cuota de responsabilidad a la afición por el momento que pasa América, el cual fue eliminado en la primera ronda de la Copa Sudamericana y lleva 2 victorias, un empate y 2 derrotas en lo que va de la Liga Águila: “Los hinchas deben saber que el Pascual lleno es muy diferente y que ellos son uno más”.

En video, la entrevista completa: