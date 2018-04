El ucraniano Andriy Shevchenko, como embajador de la final, fue el encargado de definir el camino de cada equipo hacia el juego definitivo en el estadio Olímpico de Kiev, el 26 de mayo. Las llaves se jugarán así:

– Bayern Múnich (ALE) vs. Real Madrid (ESP)

– Liverpool (ING) vs. AS Roma (ITA)

El ganador de la primera semifinal será el local en la final, y el de la segunda será visitante.

Por primera vez en esta fase del torneo estará un representante de cada una de las cuatro grandes Ligas de Europa: Alemania, Inglaterra, Italia y España.

“La última vez fue en la 1980-81 con tres de los cuatro clubes que buscarán ahora la final de Kiev también entre los mejores. Real Madrid, Liverpool y Bayern ya se batieron entonces, aunque no estuvo la Roma, a la que ‘sustituyó’ el Inter”, recordó Marca.

Los semifinalistas han ganado en 22 ocasiones la máxima competición europea. Real Madrid tiene 12; Bayern Múnich, 5 y Liverpool también tiene 5 ‘orejonas’. La Roma, por su parte, no llegaba a semifinales de la Liga de Campeones desde 1984.