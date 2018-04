El exfutbolista francés Eric Abidal fue el encargado de elegir las balotas de los bombos. Y las llaves quedaron así:

Olympique de Marsella (FRA) vs. Salzburgo (AUS)

Arsenal (ING) vs. Atlético de Madrid (ESP)

David Ospina, único colombiano en las semifinales de la Liga de Europa, podría disputar la vuelta de las semifinales si se cumplen los tiempos de recuperación sugeridos por su técnico.

Los cuatro equipos disputan el paso a la final que se jugará el 16 de mayo en el Estadio de Lyon, en Francia. En ese juego, el ganador de la primera semifinal actuará como local y de la segunda semifinal como visitante.

The official result of the 2017/18 UEFA Europa League semi-final draw!

Who are you backing to go all the way? 🏆#UELdraw pic.twitter.com/PwwONjqyWn

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 13 de abril de 2018