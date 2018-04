“No está al 100 por ciento, preferimos no arriesgarlo”, aseguró el entrenador que no contará entonces con el ‘cafetero’ para el encuentro por Bundesliga contra el Eintracht de Frankfurt, el cual no define nada para el cuadro bávaro teniendo en cuenta que ya se coronó campeón.

Dice AS Colombia que Heynckes está reservando a James para el partido de vuelta de la serie de semifinales de Champions. Cabe recordar que el colombiano fue uno de los mejores de su equipo en la ida disputada en Múnich, pese a la derrota 2 goles por 1.

Agrega el medio que Javi Martínez, Arjen Robben y Thomas Muller, quienes salieron tocados del partido en el Allianz Arena, tampoco jugarán por la Bundesliga. En cuanto a Jerome Boateng dijo el DT que “va a llegar al Mundial y eso es, al menos, un consuelo”, por lo que se confirma su ausencia en el duelo de Champions.

El encuentro entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt se disputará este sábado a las 8:30 de la mañana, hora colombiana.