El exjugador del equipo caleño también confesó a Caracol Radio que su llegada a los ‘Diablos rojos’ no se dio de la manera correcta y que “comenzó muy mal”.

Un periodista de la ciudad de Cali, y no un miembro del equipo, fue quien lo contactó para ser refuerzo del América y acordó el salario del jugador. “El periodista fue como mi empresario” aseguró. “Yo recibo una llamada del club, después de que cuadro todo con él”, refiriéndose al profesional del cual no quiso dar el nombre.

El artículo continúa abajo

Así mismo, dijo que no sintió ningún respaldo por parte del presidente Tulio Gómez, pues según él, le manifestó varias veces “las problemáticas que teníamos (…) y lo único que recibí de él fue ‘muchas gracias, todo un caballero, le aceptó la renuncia y chao’, y a los dos minutos ya lo sabía toda Colombia, es algo que inmediatamente lo filtra y me da tristeza porque eso no ayuda en nada al club y lo que hace es agrandar el problema, echarle más leña al fuego”.

De igual manera, explicó que prefirió dar un paso al costado pues él no es “un mercenario, ni ladrón ni ha matado a nadie. Todo me lo he ganado corriendo, sudando”. Además es un hombre de familia y la tranquilidad de la misma es primordial.

Valencia aseguró que no se explica el porqué de los malos resultados del club americano, pues, según él, contaban con un excelente cuerpo técnico, refiriéndose al encabezado por ‘Polilla’ Da Silva, y jugadores que “con otros equipos han brillado”.

También resaltó la fidelidad de la gran hinchada del cuadro ‘escarlata’, “yo creo que el 99 % de los hinchas son excelentes, a donde íbamos nos acompañaban, lógicamente inconformes con la situación”.

Sin embargo, reprochó el actuar de algunos fanáticos del América. “Ya cuando se pasa de decir lo que siempre se dice ‘que pongan huevos’; cuando te tratan de hijo de tantas, de ladrón, mercenario y te buscan para agredirte físicamente las cosas van por otro rumbo”.

Finalmente, confirmó que está libre y que ya hay clubes que ya lo han contactado, “yo creo que trabajo no nos va a faltar, gracias a Dios”, sentenció el jugador.