ARIES

¿Seguirá con sus proyectos? De acuerdo con algunos, frenarlos traería serias consecuencias. Es necesario rectificar algunas decisiones que fueron acertadas en su momento, pero hoy no… Corregir el rumbo no es una vergüenza ni una derrota; es abrirse a nuevas perspectivas, estimular los sentidos ¿Se instalará en la terquedad?

TAURO

Acogió algunas propuestas con entusiasmo; no les encontró mayores dificultades, eran la oportunidad para despejar el camino. En la Semana Santa vio los inconvenientes con claridad -no son pocos- y optó por la cautela… Preguntar más para ir al fondo, no creer en lo que le dicen al pie de la letra, dudar. Necesita más tiempo antes de dar el paso.

GÉMINIS

En el amor no puede permitir que el tiempo siga pasando con la idea de que resuelva las cosas; mientras usted no hace nada… En su relación la alegría se perdió a pesar de las expresiones de buena voluntad; llegaron el abatimiento, los reclamos incisivos, el silencio de las primeras horas de la mañana, las ganas de salir corriendo ¿Seguirá en la bruma o se atreverá a emprender otro camino?