Un buen año le espera a los 12 signos del zodiaco en el horóscopo. Lea atentamente las recomendaciones del astrólogo Daniel Daza, quien se refiere a los tres temas que más le interesan al lector: la salud, el amor y el trabajo. El año nuevo arrancó, pero las expectativas siguen sobre la mesa.

(Le puede interesar: Mensajes de los ángeles para los signos de agua del 6 al 12 de febrero; se abren caminos)

En un mundo enfermo de guerra y de inflación es fácil caer en el pesimismo. Silban los vientos de recesión global, y desde 2022 la población está advertida frente al incremento de los precios y el valor de ahorrar. Sobre el porvenir financiero y emocional escribió el ibaguereño Daniel Daza.

Aliste lápiz y papel para que tenga presentes los aspectos en los que se va a desenvolver con inteligencia y para que resaltes aquellos en los que debes tener cuidado. Cada signo tiene sus más y sus menos, todos experimentarán un nivel de riesgo y también se encontrarán con un gran potencial de crecimiento. Como bonus extra, el astrólogo compartirá los mejores meses para cada casa. Tenlos presentes para invertir y realizar cambios significativos.

View this post on Instagram A post shared by TM+ Telemedellín (@telemedellin)

Deberán aprovechar al máximo este 2023 para sacar adelante los proyectos y las oportunidades laborales estarán en sus caminos. Asimismo, centrarse en el autocuidado de su salud, principalmente la emocional, la cual afectará su salud física. El estrés podrá pasarles factura. Es importante hacerse cargo de sus emociones trabajando su espiritualidad. En el área de las finanzas, este será el año perfecto para replantear la manera como obtienen sus ingresos, porque harán inversiones de las que tendrán frutos. Los logros a nivel laboral y en temas de negocios marcarán la pauta para reforzar su gran liderazgo. El amor fortalecerá su relación de pareja y, si están solteros, el actuar con paciencia les permitirá encontrar a alguien con quien experimenten una mejor relación. El hacerse cargo de sí mismos les traerá una gran energía y expansión. Será necesario canalizar sus impulsos. Mejores meses del año: febrero, abril, mayo y desde junio hasta diciembre.

(Lea también: Géminis, Libra y Acuario: signos zodiacales que tendrán una semana intensa)

El 2023 los apartará de las zonas de confort, ya que los cambios que surgirán los obligará a perder esa aparente estabilidad de la que no han querido salir. Asimismo, experimentarán la necesidad de buscar su independencia y autonomía que los inducirá a hacer grandes giros. Será clave cerrar ciclos para poder llegar a conseguir lo que quieren. Los Tauro se verán enfrentados a conflictos familiares que no serán de su agrado, pero que tendrán que resolver. Gran año a nivel laboral y económico. Deberán tomar buenas decisiones sin llegar a desbordarse. Será el tiempo en que prestarán atención a su salud, por eso cambien hábitos para evitar afectaciones físicas que estarán directamente asociadas con las problemáticas familiares. Si se cuidan como debe ser, lograrán mejorar su estabilidad emocional y fluir mejor con el placer y el disfrute. Enfrentar sus miedos y tener arrojo vendrá con una recompensa. Mejores meses del año: mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre.

View this post on Instagram A post shared by Daniel Daza Astrólogo 🌕🔭🌞 (@danieldazatv)

Este año les traerá experiencias en el plano económico que los impulsará a la cautela en los gastos e inversiones, siendo necesario reorganizar también otros aspectos a nivel personal para no llegar a tomar decisiones de las que se puedan arrepentir. En el tema de salud, sugiero no dejar avanzar síntomas o esperar a agravarse para prestarles atención. Deberán utilizar al máximo su capacidad de hacer amistades y conectarse con los demás, porque este año surgirán grandes posibilidades de darse a conocer e integrarse a nuevos grupos, ya sea de trabajo o en nuevos proyectos. En el plano amoroso será necesario revisar ciclos que no se han cerrado totalmente con parejas del pasado. En cuanto a la relación sentimental actual, se verán forzados a tomar decisiones, pues experimentarán cansancio, inestabilidad en sus emociones y hastío de los conflictos que vienen aguantando hace tiempo. Las determinaciones que tomen serán claves. Mejores meses del año: enero, marzo, abril, junio, septiembre y octubre.

Lee También

Después de la gran tormenta de emociones vendrá la calma. Verán el resultado de sus esfuerzos, lo que les permitirá mayor determinación y fuerza en sus decisiones. A nivel personal deberán tener paciencia, porque los cambios no serán desde el inicio del año, pero luego se evidenciarán los resultados, sintiéndose más satisfechos consigo mismos. El 2023 llega para replantear sus metas profesionales, dando comienzo a proyectos más independientes, que además les permitirá ser más libres y menos dependientes de la familia, pareja y, en general, del prójimo. Centrarse en sí mismos y no mucho en el bienestar de otros será necesario, con énfasis en el cuidado de su salud física y emocional. Verán nuevas metas, aunque el trabajo a realizar será establecer un punto diferenciador, ser perseverantes, más objetivos y menos emocionales. Deberán transformar la manera como se vinculan en pareja. Mejores meses del año: el primer trimestre.