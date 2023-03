Hay historias que son de no creer, como la de Karen Canelón una joven que mostró su cuadro familiar y dejo a todos atónitos.

La historia familiar se está haciendo viral en redes sociales luego de que Karen revelara la edad de su madre e hijos, y es que la madre adolescente dejo a más de uno con la boca abierta, luego de manifestar que, al tener a su primera hija a los 11 años, su madre se convirtió en abuela con tan solo 22 años.

La juventud de la abuela acarreo todo tipo de dudas por lo que Karen también decidió aclarar que la historia se había repetido, pues su madre también la había tenido cuando apenas tenía 11 años.

Ahora tras 11 años de haber tenido a su primera hija, Karen mostró su cuadro familiar en donde sale en primer lugar su segundo hijo de 2 meses, luego su hija de 11 años, ella de 22 años y su madre de 33 años.

El video que ha causado una gran controversia acumula más de 4,1 millones de visualizaciones, como era de esperarse los internautas no dudaron en dejar sus comentarios “a los 44 bisabuela y a los 55 tatarabuela”, “Tradición familiar ser mamá adolescente”, “yo con 30 sintiéndome muy niña para ser madre y ya ella es abuela”, “Yo a los 11 me creía power Ranger”, “yo a los 11 no podía estar en la zona onda de la piscina”.

Y es que incluso algunas personas aseguraron que solo faltaba que la hija de Karen quien tiene 11 años también quede embarazada para seguir la secuencia familiar.