El hombre le preguntó cómo se sentía en ese momento, ante lo cual ella respondió lo siguiente:

En el video, que tiene más de 71.000 ‘me gusta’ en Twitter, se ve que en seguida Armando le entregó una pequeña bola de nieve a su madre y la alentó a lanzársela.

El artículo continúa abajo

“¡No puedo creerlo, no puedo creerlo!”, manifestó emocionada la mujer, poco antes de tirársela a su hijo y aplaudir de emoción.

Estas son las imágenes:

My 96 y/o Mom reacts to seeing first snowfall after moving to DC from Miami- pic.twitter.com/q2349znNAG

— Armando Trull (@trulldc) November 15, 2018