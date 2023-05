La historia de dos hermanos españoles que terminaron enamorados ya le da la vuelta al mundo, pues es bien sabido que las relaciones entre familiares son algo mal visto por la sociedad, especialmente por las complicaciones genéticas que podría derivar.

Sin embargo, Ana y Daniel Parra, hermanos por parte de papá que se conocieron cuando él tenía 20 años y ella 17, se enamoraron y estuvieron a escondidas por 9 años, hasta ahora.

Se quieren casar

La relación dio frutos y la pareja tuvo dos hijos, ahora, desean dar el siguiente paso y casarse. Sin embargo, les es imposible: las leyes españolas advierten que el matrimonio entre dos parientes directos está prohibido, aunque el incesto no es un delito desde el año 1978, algo que está evaluando el gobierno de Colombia en este momento.

“Mi madre me contó que mi padre nos había dejado para formar otra familia y que había tenido otro hijo. Siempre tuve la curiosidad de conocerlo, sobre todo por si me lo encontraba algún día por la calle o en algún sitio”, narró Ana, quien ahora tiene 31 años, para el medio El Español.

La joven entonces se propuso encontrar a su padre y hermano y lo hizo gracias a Facebook, donde lo agregó como amigo por medio de un perfil falso. Daniel, por su parte, había escuchado que tenía una hermana. Ambos comenzaron a hablar seguido hasta que se conocieron en persona.

“Nos dimos un abrazo y nos dio por reírnos. Fue una situación muy rara. Fue un poco incómodo, ya que no sabíamos muy bien qué decir”, expresó Daniel sobre el día que se conocieron.

La amistad siguió creciendo y, finalmente, se besaron en una fiesta. “Intentamos mantener esa relación de hermanos, que es lo que marcan los cánones, pero nosotros no lo sentíamos así. No existía ese sentimiento fraternal. Yo conocí a una chica que me decían que era mi hermana y que tenía los mismos gustos que yo y me lo pasaba muy bien con ella, pero no la podría catalogar como a una hermana”, aseguró el joven.

Hoy en día, tiene dos hijos de 5 y 3 años.