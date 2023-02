El día de San Valentín fue la excusa para que muchos enamorados expresaran todo el amor que sienten por sus parejas, con detalles y regalos como chocolates e invitaciones a restaurantes.

Sin embargo, esa misma fecha no tuvo el significado que algunos querían. Para una niña de 7 años fue la ocasión para mostrarle al chico que le gustaba, que no sabía de lo que se había perdido.

Valeria, como se llama la protagonista de esta novela, le escribió un mensaje a Miguel, el niño que aparentemente le rompió el corazón. En la carta que redactó de su puño y letra, la pequeña expresó su posición sobre el rechazo que recibió.

En la cuenta de Twitter @ceciarmy se compartió el mensaje de Valeria para el pequeño hombre que no la quiso:

Haciendo gala de un orgullo y personalidad envidiables, Valeria le tiró frases contundentes al niño, con las que le dejó ver que no sabe de lo que se perdió al no estar con ella:

“Espero que estés muy bien sin mí. Me gustaría que me valores. He llegado a la conclusión de que aportas o te apartas”.