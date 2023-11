Un video demuestra uno de los múltiples altercados entre los dos gremios: Taxis y conductores de InDriver o Uber. Por otra parte, taxistas denuncian presuntas amenazas en su contra.

(Le puede interesar: Duro accidente dejó un muerto y dos heridos; conductor habría cometido imprudencia)

En Cartagena, los enfrentamientos entre taxistas y conductores afiliados a las plataformas de transporte llegaron muy lejos. Videos en los que sobresalen palos, cayos rayados y golpes entre los involucrados.

Estos problemas que persisten en la ciudad, se deben a factores como la competencia desigual y las diferencias en la regulación.

Por un lado se encuentran los conductores particulares o de plataformas como Indrive o Uber, quienes argumentan que ofrecen una alternativa más económica y que están ayudando a modernizar el sistema de transporte.

Por el otro, los taxistas que ya en reiteradas ocasiones han denunciado sus inconformidades. Recientemente, miembros del sindicato de taxis han expuesto en redes sociales y emisoras las presuntas amenazas y agresiones que han recibido varios sectores de Cartagena.

(Lea también: Habitantes de Cartagena no se sienten seguros en la ciudad; informe evidencia la molestia)

Dichos altercados ya se han hecho públicos y hasta han tomado instancias legales. Tales como el caso del taxista Hugo Armando Pérez quien le contó a El Universal los atropellos que vivió con cada uno de los conductores afiliados a las plataformas.

“Todo el mundo tiene derecho a rebuscarse, pero no es justo que esta guerra entre taxistas y particulares llegue a estos extremos. Ellos están en contra de la organización de la estación Parque Centenario nocturno, debajo del Banco Popular. Nos están amenazando, nos quitan a los pasajeros en nuestra cara. Aquí al Centro llegan turistas y son constantes las peleas y discusiones, sobre todo cuando comienzan a sacar machetes con tal de no perder una carrera”, contó.

También señaló que su condición de informalidad no se compara con su situación organizativa, ya que a diferencia de ellos que no tienen nada que perder, ellos son una organización que deben cumplir con cuotas como también con una serie de requisitos y regulaciones para operar legalmente en la ciudad.

“Yo fui el primero en poner una denuncia ante la Fiscalía, me rayaron el carro, me tuve que mudar de casa dos veces, y tengo compañeros a los que les han pinchado las llantas. Tenemos pruebas de las peleas que se forman en las noches. Como tal no buscamos pelear por quién tiene o no la razón, ni mucho menos generar polémica, lo que queremos es que las autoridades actúen y pongan control a esta situación”, dijo.