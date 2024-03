Por: El Espectador

Cero y van tres. Este miércoles el Senado volvió a intentar debatir la reforma pensional del Gobierno, pero no fue posible por la falta de quórum. En medio de una jornada de marchas convocadas por la oposición, la mayoría de congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Liberal y el Conservador no llegaron a la plenaria, por lo que tras varias horas de espera tuvo que suspenderse y citarse para el próximo martes.

El trámite sigue estancado en la votación de los impedimentos y los sectores de oposición se han reafirmado en que no votarán el articulado y que una de sus estrategias seguirá siendo romper el quórum decisorio. En respuesta a este anuncio se pronunció la ponente de la iniciativa, Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico.

“Lamentable. Esta es la tercera vez que algunos Congresistas abandonan el recinto del Senado con la intención de sabotear el debate de la Reforma Pensional. Aquí no se perjudica el Gobierno de Gustavo Petro, sino a la población adulto mayor, las mujeres cabeza de familia y la población que se encuentra en pobreza extrema”, señaló la senadora, quien remató con un llamado de “responsabilidad” a sus colegas. Lamentable. Esta es la tercera vez que algunos Congresistas abandonan el recinto del Senado con la intención de sabotear el debate de la Reforma Pensional. Aquí no se perjudica el Gobierno de @petrogustavo, sino a la población adulto mayor, las mujeres cabeza de familia y la… pic.twitter.com/rIsfgudjsX — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) March 6, 2024

También habló la senadora Sandra Ramírez, de Comunes, quien aseguró que a los partidos de oposición “no les interesa los más de 8 millones de adultos mayores que hoy no tienen una pensión. Les interesa proteger a los privados que son quienes financian sus campañas políticas”.

Otro de los que lamentó el hecho fue Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, quien durante toda la jornada, junto al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se movió por toda la plenaria intentando buscar los votos necesarios para terminar de votar los impedimentos y mantener a flote la sesión.

Congresistas críticos del Gobierno se mantuvieron en que seguirán utilizando la estrategia de no asistir a los debates para impedir la discusión de la reforma. “No he decidido hacer parte de esos congresistas que nos acogemos a la estrategia legítima de romper el quórum! Cuando logren conformarlo, daremos el debate y votaremos negativamente!”, dijo el senador “Jota Pe” Hernández, de la Alianza Verde.

⚠️No apoyo la Reforma Pensional por muchas razones y aquí explico una de esas. Por esa razón he decidido hacer parte de esos congresistas que nos acogemos a la estrategia legítima de romper el quórum! Cuando logren conformarlo, daremos el debate y votaremos negativamente! 🇨🇴 pic.twitter.com/xedTsZ9xYL — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) March 6, 2024

Una de las congresistas que más ha promovido el rompimiento del quórum es Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien ha insistido en que el país debe estar atento a analizar quiénes serán los senadores que no hacen parte de la bancada de Gobierno, pero que ayudarían a sacar adelante el trámite.

