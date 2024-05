En redes sociales comenzó a circular la noticia de que el Icfes había aplazado una semana la presentación de las pruebas Saber 11 para calendario A. Incluso, el senador David Luna en su cuenta de X señaló que hace pocos días “había denunciado que no tenían lista la plataforma del Icfes. Hoy el Gobierno decide aplazar las pruebas Saber grado 11, arriesgando el futuro de miles de estudiantes”.

¡INDIGNANTE! Hace pocos días denuncié que no tenían lista la plataforma del ICFES y no me equivocaba. Hoy el Gobierno decide aplazar las pruebas SABER Grado 11, arriesgando el futuro de miles de estudiantes. ¿Qué garantías hay para su tránsito a la universidad? Exigimos… https://t.co/9Cn2z1480R

