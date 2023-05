Jaime Rodríguez Garzón, quien sería el precandidato por el partido Polo Democrático a la Alcaldía del Líbano, murió en circunstancias que son investigadas por las autoridades. Su familia indicó que fue asesinado, pues tenía heridas de un arma de fuego.

El secretario del Interior departamental, Eiber Javier Triana, informó en medios de comunicación locales, que: “La noche anterior (lunes 1 de mayo) fue ubicado el cuerpo sin vida de Jaime Rodríguez, el cual se encontró cerca de su propiedad en Líbano (Tolima), en la vereda La Alcancía”, dijo.

Añadió el Secretario del Interior, que hasta ese lugar se desplazaron unidades de Policía, para poder realizar los actos urgentes, pues se están recuperando los elementos materiales para iniciar el proceso de investigación y esclarecer las causas de la muerte.

Según el Secretario del Interior, no hay información sobre amenazas, tampoco de atentados que haya tenido el hombre y continúan indagando con sus allegados, y amigos.

Además, aseguró que sí pertenecía a un grupo político, el cual sería el Polo Democrático.

Laura Rodríguez, hija del hombre fallecido, escribió un comentario en la red social de un medio de comunicación de Líbano. Dijo que el supuesto crimen no quedaría impune. Asimismo, en su Facebook dejó un sentido mensaje en honor a su padre fallecido.

“Aclaro ante todos que soy Laura Rodríguez, hija de Jaime Rodríguez y ante todos doy mi palabra de que esta injusticia no se va a quedar así, porque a mi papá lo mataron. Nunca fue un suicidio”.

Parte del mensaje que compartió en Facebook: “Papito, hoy me dejas un vacío enorme en mí corazón pues nunca imaginé que tú, un hombre tan fuerte y sobre todo tan ansioso de pensar en el futuro, terminara de esta forma. Te fuiste y sin poder despedirnos por última vez.. Aunque yo sé que usted no quería que fuera la última vez de su vida porque su lema era vivir para servir y se que usted no pudo ser capaz de acabar con su vida, pero hoy dejo aquí mis bonitos recuerdos junto a ti, porque sin duda alguna fuiste el mejor papá del mundo”.