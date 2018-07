En su cuenta de Twitter, Santos afirmó que es el menos interesado y que la asignación de un nuevo alcalde para Cartagena será tarea del gobierno de Iván Duque.

Al partido Conservador le pedí la terna para nuevo alcalde de Cartagena, es mi obligación. Pero quiero aclarar que no firmaré un nuevo decreto nombrando alcalde, en 8 años he firmado 14. Me da vergüenza. Al nuevo alcalde lo tendrá que nombrar el gobierno entrante. pic.twitter.com/VgqznTXfmo

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) July 29, 2018