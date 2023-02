En la tarde del sábado 18 de febrero se llevó a cabo el desfile de la ‘Batalla de Flores’ en la Vía 40, evento que inaugura de manera oficial los Carnavales de Barranquilla.

La puesta en escena de trajes, comparsas, danzas folclóricas, disfraces y carrozas transcurrió de forma normal y sin ningún lunar que haya empañado la fiesta que es declarada por la Unesco en el año 2003 como ‘Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad’.

Sin embargo, en cercanías a los palcos ocurrieron algunos episodios que dejaron entredicho la organización del evento y el comportamiento y la tolerancia de sus asistentes.

Uno de esos hechos ocurrió ayer en la calle 75 con Vía 40, sitio donde cientos de personas fueron grabadas tumbando las mallas de protección para ingresar a la fuerza al desfile tradicional, mientras que el personal de logística trataba de impedirlo pero el fue imposible por la multitud.

Acá, imágenes de el tumulto ingresado a la fuerza al ‘Cumbiódromo’ de la Vía 40 para ver uno de los tantos desfiles programados entre el 18 y el 21 de febrero:

En la publicación de la cuenta Chismeskilleros se lee un comentario de una usuaria que responde al siguiente titular de la noticia en ese perfil de Instagram: “Hubo bololó en la calle 75 con Vía 40. La gente quería pasar para el otro lado y no los dejaban, y se rebotaron”.

La usuaria @gisela0516 explicó el motivo por el cual las personas habrían entrado de forma violenta al lugar donde están ubicados los palcos y minipalcos de las carnestolendas.

“Lo que sucedió fue que muchas de las personas que rompieron la malla y se metieron a la fuerza fue porque tenían las boletas para minipalcos y no los dejaban entrar. Les decían que ya no dejaban entrar a nadie donde ese personal o la mayoría, tenían sus entradas ya compradas… La gente se rebotó porque no les daban ninguna clase de solución…”, detalló la usuaria de la cuenta.