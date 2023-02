El gremio de taxistas de Valledupar en conjunto con un sector empresarial se unirá al paro nacional convocado por líderes sindicales de este tipo de transporte público que le reclaman al Gobierno nacional y entes locales de ciudades grandes e intermedias la estructuración de planes de control que les permita ejercer su trabajo sin inseguridad e ilegalidad.

La protesta se realizará este miércoles a partir de las 5 a.m. y, hasta el momento, los puntos que bloquearán son: Puente Hurtado – Pilonera mayor; glorieta del Obelisco y entrada a Bosconia; entrada a La Paz y Terminal de Transportes; vía a La Mesa- glorieta del Batallón La Popa; entrada del aeropuerto Alfonso López; glorieta La Ceiba; semáforo del edificio Palmeto en la carrera Novena; glorieta Los Gallos; glorieta María Mulata; glorieta Hernando De Santana, y glorieta Mí Pedazo de Acordeón.

De acuerdo con el presidente del Sindicato de Taxistas de Valledupar, Julio César Domínguez, las reuniones continúan para planificar las actividades en este día. Aún no tienen definido a qué hora culminará la protesta que iniciará desde la madrugada.

“Este es un clamor no solo de los taxistas sino de la ciudadanía en general, en la ciudad la inseguridad ‘reina’ y a la gente le da miedo salir a las calles y por ello nosotros nos vemos perjudicados. También la ilegalidad en el sector transporte es otro factor que nos está afectando y por ello nos unimos al paro nacional. Somos 27 personas las que estamos liderando el paro acá en Valledupar, entre líderes del gremio y empresarios”, dijo Domínguez.

Por su parte, la secretaria de Tránsito Municipal, Diana Daza, manifestó que aún no tienen un plan de contingencia ya que todavía se encuentran en reuniones con líderes de taxistas.

“Inicialmente nos habían dicho que no iban a unirse al paro, entendemos que es a nivel nacional y por ello no tenemos todavía un plan de contingencia, una vez lo tengamos lo daremos a conocer. Asimismo, hemos revisado el tema y en sí no tienen argumentos porque hemos cumplido con todo lo solicitado, solo que cada proceso tiene su tiempo para que se vean los resultados. Seguimos trabajando por el bienestar del gremio de taxistas”, refirió la funcionaria.

A su vez, el comandante de la Policía en el Cesar, coronel Luis León Rodríguez, indicó que para este día estarán realizando el acompañamiento a los taxistas con las patrullas de vigilancia a fin de mantener el orden público en la ciudad.

Ante el anunciado paro el Ministerio de Transporte citó para hoy 21 de febrero a una reunión tanto virtual como presencial en horas de la tarde, para entablar diálogos y abarcar las necesidades de ese sector.

La mesa de trabajo planificada por la cartera de transporte contará con la participación de los Ministerios de Trabajo y también de las TIC.

MinTransporte pidió a los taxistas que definan a los representantes y voceros que participarán de la reunión.