Un nuevo hecho de intolerancia en Medellín quedó registrado por un hombre que se movilizaba en motocicleta y que terminó siendo cerrado por otro motociclista.

Todo ocurrió cuando el semáforo por donde iba el primer motociclista se puso en verde, pues inició su marcha como los demás conductores, y allí fue cuando otro hombre en moto, que iba por la otra vía, se pasó el semáforo en rojo y se incorporó a la calle que tenía el paso.

No contento con ello, el motociclista se atravesó a carros y motos que estaban cruzando, por lo que terminó cerrando al señor que estaba grabando y golpeándole el espejo. Esto desató la discusión entre ambos.

A continuación, lo que se dijeron.

—¿No está viendo la direccional?— dijo el motociclista que se atravesó.

—Pero no ves que te me metés. Te me metés y entonces me tengo que quitar pues— contestó el que iba por su vía.

Acá, el video de lo sucedido:

Ni entre ellos se soportan. pic.twitter.com/Ezr8gmnBak — PALOTERAPEUTA (@paloterapeuta) October 21, 2024

Aunque ambos arrancaron y se movieron unos metros, más adelante volvieron a cruzar palabra.

—Aprenda a hacer fila, mi rey, como todo mundo. Aprenda a hacer fila. Ese hijue… vicio de que se tienen que meter. Me le tengo que quitar pues, no, papito. Aprendan a hacer fila como todo mundo— volvió a reclamarle el afectado.

—Yo ya estaba acá— contestó el motociclista que se atravesó, mientras le perdía la vista a la vía por andar discutiendo.

—Estaba ahí… ¿No te tiraste el semáforo arriba también? Aprendan a hacer fila. Prefiero chocarme que quitármele. Ese vicio se les tiene que quitar de quererse estar metiendo sí o sí. Prefiero irme al suelo con esa gono…— dijo el otro motociclista, molesto por la imprudencia del otro conductor.

