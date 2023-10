EPM informó que esta semana habrá interrupciones en el servicio de acueducto en el centro oriente y nororiente de Medellín por mantenimiento y lavado de tanques.

Debido a estos trabajos de mantenimiento será necesario interrumpir el servicio de acueducto, de manera programada, en las siguientes zonas de Medellín:

(Vea también: [Video] Impresionante incendio en Medellín hizo que evacuaran edificio residencial)

Entre las 10:00 p. m. del martes 17 de octubre y las 4:00 a. m. del miércoles 18 de octubre se irá el agua en los barrios La Libertad, El Pinal, Sucre, Alejandro Echavarría, Enciso, Villatina, San Miguel, La Ladera, La Mansión, Los Ángeles, Boston y Caicedo que cobijan a 15.242 usuarios y que no fueron incluidos en el corte de la semana anterior.

Entre las 7:00 p. m. del miércoles 18 de octubre y las 5:00 a. m. del jueves 19 de octubre habrá corte del servicio de acueducto en Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1, San José La Cima No. 2, Las Granjas, Oriente, Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI que cobijan a 15.349 usuarios.

Para ofrecer un servicio de acueducto con calidad, EPM, que ya adjudicó las obras finales de Hidroituango, debe lavar de manera periódica los tanques de almacenamiento de agua potable que conforman el sistema. En esta ocasión, se lavarán los tanques que atienden los circuitos de Limoncito y Santo Domingo.

(Lea también: Riña entre hombres pasados de copas desató balacera en Medellín; una persona murió)

Cualquier información adicional se puede consultar en la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115 o en Twitter @epmestamosahi.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.