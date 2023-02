La actividad anunciada según explicaron se debe a un “un concurso mal planeado, próximo a dejar más de 800 familias sin el sustento, cuando por años los bomberos han entregado su vida, salud y bienestar en razón a lo que tanto ama.”

Además, este concurso, “podría poner en riesgos a las comunidades, al haber desabastecimiento del personal mejor capacitado y con mayor experiencia para las respuestas en caso de emergencia”.

Jorge Iván Saldarriaga, presidente del Sindicato de Bomberos Oficiales de Colombia, mencionó que esta manifestación es “en pro de los empleos de nuestros bomberos, donde nos vemos vulnerados 153 plazas, las cuales están siendo concursadas desde la Comisión Nacional del Servicio Civil, desconociéndonos como un nivel técnico y poniéndonos a un nivel asistencial.”

En la ciudad se llevó a cabo la actividad frente a la alcaldía. Alexander Yepes, miembro del cuerpo de bomberos, habló sobre las razones del plantón a nivel nacional.

“Estamos hablando que la comisión hace un concurso donde los únicos cuatro requisitos es ser mayor de edad, tener licencia de conducción, situación militar definida y no tener antecedentes de ningún tipo” , aseguró el bombero.

Agrega que, “no se está teniendo en cuenta ni la antigüedad, ni el tiempo de servicio, ni la idoneidad, ni las capacitaciones que llevamos a lo largo de todos estos años”.

Además, menciona que la administración local ha invertido en capacitaciones y en dotaciones que asegura se perderían con este concurso.

#URGENTE#MEDELLIN

Los Integrantes del Cuerpo de Bomberos no trabajarán más hasta que la @AlcaldiadeMed no les de sus Salarios y Garantías a sus familias.

Lo peor de esto es que el Retardado Mental, Inepto estúpido e idiota @QuinteroCalle no les da la Cara, solo les promete pagos pic.twitter.com/hXAwxcfw6v

— JORGE VALLEJO🇨🇴🇨🇴🇨🇴 (@JORGEVA91103382) February 20, 2023