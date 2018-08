Los bicitaxistas deben cumplir estos parámetros para estar en regla: no transitar por vías de alto flujo vehicular, no ser menores de edad, tener pase de conducción tipo A1 o B1, tener revisión técnico-mecánica y el SOAT al día, recibir capacitaciones y contar con una tarjeta de operación, informa Noticias Caracol. (Te puede interesar: Aerolíneas afirman que no es viable la construcción de ElDorado II)

Algunos usuarios y conductores festejaron esta decisión, porque la legalización volverá el servicio más seguro, generará más empleos y al final será un beneficio para la población que necesita ir de un lado a otro de forma más rápida, cuentan varias personas en el noticiero.

Por otro lado, el Distrito tiene un plazo de 18 meses para calcular las tarifas, las zonas en donde podrán parquear y para implementar una plataforma tecnológica, a través de la cual se pueda pedir el servicio, indica el medio.