Continúa la larga novela de Nicolás Petro y su deuda con la justicia, en la que se encuentra en un completo lío al ser señalado de dos delitos graves en medio de la campaña electoral de su padre en el año 2022.

Después de echarse para atrás en su colaboración con la Fiscalía, el hijo del presidente se enfrenta a un serio problema, pues el ente investigador ya radicó el escrito de acusación con el que busca que se le aplique una condena al exdiputado y la audiencia será el próximo 20 de noviembre.

En ese documento, el cual contiene 83 páginas, se ha determinado que hay más de 25 testigos y un centenar de pruebas contra Nicolás Petro, con las que la Fiscalía busca apuntar a una condena.

Precisamente, uno de esos testigos que presentó el ente investigador para corroborar la responsabilidad de Nicolás Petro es Julio César Rojas Díaz, uno de los nombres que fueron mencionados en los cientos de chats de Day Vásquez, que ya las autoridades tienen en su poder, según reveló revista Semana.

Según el documento de acusación, Rojas Díaz ya hizo su declaración juramentada el pasado 5 de septiembre de 2023 y esta fue tomada por los fiscales Víctor Alfonso Forero Cortes y Juan Camilo López Linares, de acuerdo con la revista.

Lo curioso en este caso es que el testigo es un joven cantante de vallenato, quien es reconocido por ser el hijo del dos veces coronado como rey del Festival de la Leyenda Julián Díaz y ha trabajado con artistas como Juancho de la Espriella y el hijo de ‘Poncho’ Zuleta.

Al respecto, Díaz habló con El Heraldo y explicó por qué apareció salpicado en este caso del hijo del presidente: “Lo que puedo decir es que yo vengo sorprendido no solo por la audiencia, sino desde que los chats se filtraron desde marzo, cuando yo estaba en Bogotá. Al ver que ahí estaba mi nombre yo quedé realmente sorprendido porque jamás me han ofrecido transportarle plata y jamás lo haría, eso nadie me lo ha ofrecido en la vida”.

Finalmente, contó en el diario regional cuál es la relación que tiene con Day Vásquez: “Viene siendo prima segunda mía, nos llevamos cinco años de edad, así que no compartíamos mucho cuando niños, he venido a compartir con ella ahora de adulto que le canté en el cumpleaños de Nicolás [Petro] y en la fiesta de posesión presidencial. Cuando nos veíamos le decía prima, pero no era de hablar con ella por celular constantemente”.

