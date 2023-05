La lamentable partida de un joven de 19 años tiene de luto a una familia en Colombia, quien fue asesinado a quemarropa saliendo de un gimnasio.

La víctima fue identificada como Yorman Ruiz. Sus allegados no entienden la causa del crimen, pues afirman que el joven era muy tranquilo, sano y solo quería salir adelante.

(Lea también: Hombre acusado de asesinar a su esposa en un motel de Bogotá fue enviado a la cárcel)

“Él se portaba bien y no tenía problemas. Nosotros no sabemos en realidad qué pasó”, indicaron los familiares al diario El Universal.

Yorman, como miles de migrantes venezolanos, llegó a Colombia en búsqueda de una oportunidad para su vida. Arribó a Cartagena, durante la pandemia, y se radicó allí hasta la fecha, cuando le arrebataron la existencia.

Según testigos, la víctima salió de su entrenamiento sobre las 9 de la noche, cuando dos sujetos en moto llegaron y le dispararon sin mediar palabra.

(Vea también: Joven asesinado en la calle tenía casa por cárcel y varios procesos judiciales pendientes)

“Él solo quería estudiar y salir adelante, era un buen muchacho”, agregó el familiar, quien espera pruebas de las cámaras de seguridad del sector que den con la identidad de los maleantes.

Algunos amigos de Ruiz no tardaron en reaccionar ante lo ocurrido, le comentaron en su muro de Facebook: “Siempre serás nuestro hermanito. Hoy (martes 2 de mayo) que me dijiste, hermano quédate para jugar y no quise, eso me tiene muy mal, querías disfrutar tus últimos momentos con tus amigos”.