A cargo de las instancias judiciales quedaría la investigación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la joven Danith Paola Villanueva Pérez, de 25 años de edad, quien ingresó en estado de embarazo a dar a luz en la Clínica Cesar, en Valledupar, y resultó muerta con su hijo.

El esposo de la mujer, Jorge David Ovalle, alegó que la pérdida de sus seres queridos es producto de una presunta negligencia médica por parte de los profesionales de la salud del centro asistencial ubicado en la calle 16 de la capital del Cesar.

Ovalle contó que el pasado 1 de diciembre llegó a la clínica con su compañera sentimental y, pese a que su esposa rompió fuente, no fue sometida de manera inmediata a la intervención quirúrgica.

“Llegamos a eso de las 4:30 de la mañana a la clínica, le hago el ingreso y me da pena decirlo, pero al llegar ahí se escuchaba un silencio total; le pregunté al vigilante por el camillero y dijo que estaba ocupado en otra área… Me da tristeza que ni siquiera le tomaron el tacto (a la esposa), el que estaba de turno haciendo el triage, quien estaba prácticamente durmiendo, me dice que llevara un documento a ventanilla y en ese momento mi esposa me dice que la acompañe al baño, y ahí, ahora que saco conclusiones, fue la última parte que botó de la fuente. Lo único que hicieron fue tomarle la presión”, dijo Ovalle.

“Entró bien”

Los demás familiares de Danith Paola Villanueva llegaron a la clínica y comenzaron a notar el mal estado de salud de la joven. “Yo comencé a verla mal y ya iban a hacer las 7:00 a.m., y no la habían intervenido, la vi temblando y mi suegra me dice: ‘Veo a Dani mal’, yo para no desanimar o crear mal atmósfera le dije que como ella era primeriza de pronto estaba nerviosa. Fue la última vez que vi con vida a mi esposa”, agregó el hombre.

Después reportaron la muerte del menor y de la mujer que ingresó aparentemente en buenas condiciones de salud. “Todas sus ecografías salieron bien, estaba bien de salud, entró por sus propios medios a la clínica y estaba programada… para una cesárea”, puntualizó el compañero sentimental de la joven.

“Le dije a un doctor: explíqueme, y la respuesta que me dio es que estaba igual que nosotros, que había llegado de apoyo y que ella entró bien, pero no sabía qué había pasado”, finalizó Jorge Ovalle.

El cuerpo de Danith Paola Villanueva fue inspeccionado por la Policía judicial y trasladado a Medicina Legal, donde todavía no entregan los resultados de la necropsia.

LA CLÍNICA

EL PILÓN conoció por la historia clínica, que Danith Paola Villanueva ingresó a las 4:43 a.m., del 1° de diciembre y fue sometida a cirugía a las 7:14 a.m., con terminación a las 8:30 a.m.

Primero, según informó la Clínica Cesar, la atendieron por consulta con médico general quien hizo los estudios y monitoreos.

“Él manda una carga hídrica con el fin de estabilizar las pacientes y definir si era o no necesario llevarla a cirugía. Se hace la aclaración que romper membrana no significa que el paciente tenga que ir a cesárea; el paciente viene con una actividad uterina que apenas está empezando, ni siquiera estaba en un trabajo de parto fase activa para identificar un riesgo de que sería urgente”, dijo Lina Mina, directora médica de la Clínica Cesar.

Jorge David Ovalle, esposo y padre de las víctimas, está dispuesto a llevar su caso al escenario judicial por considerar que fue injusta la muerte de sus seres queridos.

Precisó también que la joven fue valorada nuevamente y la metieron a cirugía. El médico ginecólogo tratante, Ricardo Rafael Rodríguez Brochero, por su parte, explicó que cumplieron con los procedimientos establecidos, pero la joven presentó embolia de líquido amniótico.

“La paciente entra en un estado de paro cardiaco y respiratorio de forma repentina e imprevista; entendimos en el momento que nos estábamos enfrentando a un estado de una enfermedad que se llama embolia de líquido amniótico, esto corresponde a que el líquido amniótico de su gestación pasa hacia los torrentes sanguíneos de los vasos de ella, que se almacena en los pulmones, generando el encharcamiento de los mismos y una enfermedad de la sangre conocida como coagulación diseminada intravascular; se destruyen sus propias células, se destruyen sus propios glóbulos rojos, sus plaquetas y comienza a sangrar por los pulmones u otros órganos”, manifestó el médico.

Aseguró que la embolia de líquido amniótico es una patología poco frecuente e inesperada. “La paciente por el mero hecho de estar en embarazo tiene el riesgo de que su líquido amniótico y células fetales pueden pasarse a la madre y generar un estado de demolición de su sangre, así como de degradación de los factores que son protectores”, puntualizó el médico.

Finalmente, el secretario de Salud Local, Holmer Jiménez, manifestó que tienen conocimiento del caso y están a la espera de los resultados de la auditoría de esa dependencia, así como de Medicina Legal.