Elvia Porras no sabía que su nieto Daniel Enrique Sandoval Cervantes había escrito un fuerte mensaje en sus historias de Facebook: “Hoy me matan o mato”, de ello se enteró durante una entrevista con Alexander Ojito, reportero urbano de Impacto News, mientras conversaban sobre el homicidio del joven de 23 años, registrado alrededor de las 10:00 a. m. del domingo 7 de mayo, en la calle 60 con carrera 10 del barrio El Bosque, en Barranquilla, Atlántico.

El mensaje lo publicó pasadas las 12:00 a. m. de dicho día y, además de este, le había dado otras señales a su familia y amigos de que algo grave estaba por suceder. “¿Qué había escrito? No sé. Él como que ya sabía que iba a morir, él llamó a la mujer y le dijo que se viniera, ella le respondió que se estaba cambiando y él le dijo: ‘Pero vente con un traje blanco’, a ella se le hizo raro”, contó la adulta mayor.

Sandoval Cervantes no dejó hijos, pero sí a sus familiares con muchas incógnitas. “Hace meses le dieron una puñalada por la espalda en un billar, el año pasado le dieron por la cabeza, casi lo matan, y él decía que el hombre que le dio la puñalada lo había amenazado y de unas semanas para acá llegaba a la terraza y se metía, ‘Yo no puedo salir a la calle’, pero no decía qué era, pensaba que le tenía miedo a los policías para que no lo cogieran”, agregó la mujer.

Respecto al homicidio de su nieto contó: “Llegaron y le dispararon en el pecho, el pelao alcanzó a correr y le dieron dos más dentro de la casa por la espalda; en el momento yo no estaba porque me había ido para la tienda, lo dejé ahí sentadito, cuando iba entrando a la tienda oí cuatro disparos y dije: ‘Ay Dios mío, los pelaos’, el de la tienda se asomó y dijo: ‘Sí, es en tu casa'”.

Porras, según le contaron sus vecinos, dijo sobre los asesinos de Daniel: “Estaban como trabados, los que van a matar llegan rapidito para que no los vean y ellos dizque venían despacio, se bajaron de la moto despacio, porque hasta los cogieron y uno de ellos se había caído”.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Barranquilla detalló: “En una rápida reacción se logró la captura de Miguel de Alba Julio y Miguel Panza Peña, a quienes se les incauta una motocicleta y un arma de fuego tipo revólver con cinco cartuchos percutidos. Los hechos obedecen a un ajuste de cuentas por un hurto que había cometido el occiso en meses anteriores contra la familia de los victimarios”.