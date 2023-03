El senador del Pacto Histórico y negociador de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Iván Cepeda, presentó en la Cámara de Representantes una denuncia en contra del fiscal general, Francisco Barbosa. Según el congresista, el funcionario del ente investigador cometió los presuntos delitos de calumnia, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, intervención en política, y abuso de función pública.

Presento denuncia ante la Cámara de Representantes contra el fiscal Barbosa por los presuntos delitos de:

– Calumnia.

– Prevaricato por acción.

– Prevaricato por omisión.

– Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

– Intervención en política.

– Abuso de función pública. pic.twitter.com/BDrWqqJokv — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 31, 2023

La acción la dio a conocer el senador en su cuneta de Twitter, donde expuso parte del documento presentado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara Baja. Desde hace varias semanas, a través de esa red social, Cepeda expresó su molestia con el funcionario, quien ha sido crítico de varias iniciativas de gobierno de Gustavo Petro.

La semana pasada, el 24 de marzo, Cepeda había anunciado que tomaría acciones en contra de Barbosa, porque, según él, estaría usando las críticas al Gobierno con fines electorales. También, el fiscal hizo públicos sus reparos contra proyectos fundamentales para la apuesta de paz total del Ejecutivo, como la ley de sometimiento.

En esa ocasión, Cepeda también señaló que el fiscal general “públicamente ha dicho que no va a dejar que pase en el Congreso el proyecto de ley de sujeción a la justicia de estructuras criminales, lo que podría afectar la autonomía e independencia del debate legislativo”.

Hilo: 1/4 Anuncio que denunciaré ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes al fiscal Francisco Barbosa, para que se investigue si pudo incurrir en hechos punibles, por las siguientes razones: — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 24, 2023

La ley de sometimiento no es la única movida del Gobierno que ha despertado críticas por parte de Barbosa, pues el mismo presidente Petro y Barbosa han tenido choques respecto de suspender las órdenes de captura que pesan en contra de líderes del Clan del ‘Golfo‘. La solicitud la hizo en su momento el Gobierno, pero en enero pasado, el fiscal le puso freno de mano a esa intención porque dijo que el grupo criminal que lideró Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, no tenía estatus político. No obstante, sí accedió a esa pretensión cuando el tema tocó a los miembros del denominado Estado Mayor Central de las Farc, liderado por alias ‘Iván Mordisco’.