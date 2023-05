El informador estaba en el sector de Calatrava, localidad de Suba, donde varios carros quedaron atrapados en enormes charcos que se armaron en la vía debido a obras que se adelantan en la misma y a la falta de desagües.

Fue así como un vehículo de marca Mercedes-Benz terminó varado en la mitad de la inundación, con el carro apagado y el conductor sin forma de salir del vehículo.

Hasta ese lugar se acercó el corresponsal, que le estiró el micrófono al hombre para que diera su versión de los hechos.

“Estoy desde las 4 de la mañana y no hay una señal, no hay autoridad que avise para que los carros no pasen por acá”, comentó.

El reportero le ofreció ayuda al afectado:

“¿Quiere usted que le llamemos a alguien de su familia para que vengan a ayudarlo?”.

Sin embargo, el hombre se negó argumentando que ya había hablado con sus seres queridos y aprovechó para sentar su voz de protesta: “Mejor, que bloqueen las vías para que no siga pasando esto”.

En video, la particular situación (minuto 2:45):

En la zona de Calatrava, Bogotá, continúan las emergencias por cuenta de las inundaciones que dejaron las fuertes lluvias en la ciudad. Hay carros que, desde las 4 de la mañana, están varados en medio del agua. ¿Dónde está el quipo de emergencias? Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/obMz3R9cGW — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 25, 2023

Lo particular fue que mientras el reportero hacía la nota con el Mercedes, a pocos metros una camioneta de niños que iban apara un colegió también quedó atrapada en el enorme charco.

Incluso, los motociclistas no pararon de pasar al lado del comunicador, ya que optaron por subir al anden para evitar la inundación.