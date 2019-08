green

Por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio simple, la Fiscalía General de la Nación imputó a Richard Cardona Muñoz y legalizó su captura ante un juez penal de control de garantías, informó el ente acusador este martes.

No obstante, la entidad no solicitó su medida de aseguramiento “por considerar que no se cumplen las exigencias de ley para privarlo de la libertad”.

Los hechos por los que el intérprete de música popular es investigado ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado en Fusagasugá, Cundinamarca.

Según lo indicado al respecto por la Fiscalía, “varios testigos indicaron que el cantante y su esposa, al salir de un evento musical, fueron atacados por dos asaltantes que se movilizaban en una motocicleta”.

“El parrillero que se bajó de la moto, sacó un cuchillo grande y atacó a la señora para que le entregara sus cosas, ella gritó asustada, entonces cogió y la hirió”, refiere un testimonio publicado por el ente investigador.

Acto seguido, según señaló en la audiencia el fiscal asignado, “el artista, al ver su esposa herida, persiguió al presunto asaltante y con ira lo enfrentó arrebatándole el cuchillo con el cual lo habría lesionado provocando su muerte”.

Por su parte Charlotte Cobos, esposa del músico, fue trasladada a un hospital cercano adonde llegó sin signos vitales, añadió la Fiscalía a la vez que precisó que los miembros de la “organización delictiva” involucrada en los hechos se encuentran prófugos de la Justicia en estos momentos.

Horas después de los trágicos sucesos, el medio local Noticias Día @ Día, publicó la grabación en la que se observan detalles del presunto asalto.