El sonado asesinato de Mabel de los Reyes Escobar Muñoz, ocurrido en la etapa dos de la Urbanización Leandro Díaz de Valledupar, habría sido ordenado por su excompañero sentimental, Edgardo Bermúdez, quien habría pagado a dos sujetos.

Así lo reveló la Fiscalía 8 Especializada en la continuación de las audiencias preliminares en contra de Osmer Enrique Mendoza Rodríguez, de 37 años, señalado de ser el conductor de la moto que transportó al sicario que cometió el homicidio en horas de la mañana del 12 de diciembre de 2022.

El ente acusador presentó como prueba varios videos de las cámaras de seguridad de un hotel de Valledupar donde se hospedó Osmer Enrique Mendoza tras llegar de Becerril donde tiene su lugar de residencia. En este se observa a Osmer Enrique Mendoza dialogando con la expareja de la víctima, Edgardo Bermúdez, y el señalado sicario Albeiro Torres Mejía, alias azul, que residía en el municipio de La Jagua de Ibirico.

En una de las escenas los tres entraron al hotel y se sentaron en una esquina del mismo para analizar una fotografía de una mujer que mostraba al parecer Edgardo Bermúdez.

Además, un conocido de alias Azul, quien se la pasaba por la zona los vio y tras dialogar con ellos en varias oportunidades decidió contarle todo a las autoridades a cambio de dinero.

Este delator aseguró a la Fiscalía que conocía a alias Azul porque tiempo atrás estuvo privado de la libertad con él en la Cárcel Judicial.

“Estando en el hotel 24 Horas llegaron dos muchachos en una moto platino, color gris, y uno de ellos, lo conocí cuando tuvimos presos en la cárcel Judicial en el patio cinco, le decían Azul. Al minuto llega un señor en una moto gris viejita y este señor paga la habitación directamente y Azul le dice: ‘Patrón no tenemos ni para la comida y el man le da un billete de $50 mil y le dice patrón este pinta y tira estuco también es de los nuestro”‘, dijo el fiscal al leer la declaración del testigo.

Este también contó que el mismo alias Azul estando en una de las habitaciones de hotel, tras cometer el crimen le aseguró que fue ordenado por el exmarido de la víctima.

“En la habitación de ellos, él me dice: ’manito regálame un minuto de celular’ y hace una llamada diciendo: ‘Patrón ya la casa quedó bien pintada, traiga la plata que ya nos vamos’”, agregó el fiscal al continuar leyendo la declaración del testigo.

EL POSIBLE AUTOR INTELECTUAL

Edgardo Bermúdez es la expareja que Mabel de los Reyes grabó en un video con su celular para denunciar los acosos que sufría por parte de él, tras terminar la relación sentimental.

Precisamente el domingo 8 de diciembre de 2022 Edgardo Bermúdez habría estado merodeando con otra persona en el sector de Villa Jaidith cerca de la iglesia pentecostal donde se encontraba Mabel de los Reyes.

“Edgardo Bermúdez en varias ocasiones hostigó a mi madre en su lugar de residencia, ubicada en el Edén, él la molestaba porque ellos fueron pareja y cuando supo que mi madre se había casado con otra persona comenzó a perseguirla y hostigarla. Mi mamá puso eso en conocimiento de las autoridades en la inspección de Policía Los Fundadores”, contó el hijo de la víctima a las autoridades.

La Fiscalía también obtuvo el video del 25 de noviembre de 2022, en el que fue grabado con el celular Edgardo Bermúdez en la puerta de la casa de la víctima.

LA DEFENSA

Osmer Enrique Mendoza decidió romper silencio en la audiencia e indicó que sí estuvo en el hotel referenciado, pero porque tenía que asistir a unas consultas médicas en Valledupar.

“Yo me fui para Valledupar a hacerme unos exámenes médicos el lunes, entonces yo llego donde la señora que siempre me quedo y no estaba, por lo que me devuelvo y me hospedo en el hotel”, aseguró Mendoza.

Precisó, además, que no conocía a Albeiro Torres alias Azul. No obstante, su versión quedó desdibujada al referenciar la Fiscalía unas interceptaciones de llamadas telefónicas.

Así las cosas, la juez decidió enviar a prisión a Osmer Mendoza mientras afronta un juicio por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego agravado.