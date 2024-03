Johan Andrés Joya Delgado, alias ‘Cejas’, fue enviado a prisión por una jueza de garantías tras ser imputado por la Fiscalía por el delito de homicidio agravado.

El hombre está relacionado con el asesinato del vendedor de aguacates y mangos, Delio Hernández Durán, quien perdió la vida tras recibir tres heridas con un arma blanca en el Centro de Bucaramanga.

El joven de 24 años de edad, se entregó en el búnker de la Fiscalía de Bucaramanga el pasado lunes 18 de marzo. Así las cosas, durante la tarde del martes 19 de marzo se llevaron a cabo las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento del caso.

Vanguardia, dio a conocer que la Fiscalía encontró otros sucesos en los que ‘Cejas’ se había visto involucrado anteriormente al rededor del año 2021. Según el informe, para esa época atacó a otro ciudadano con un arma cortopunzante, hiriéndolo en el brazo.

Además, se conocieron más de 20 contravenciones policiales por riñas, daños en bienes ajenos y porte de armas cortopunzantes.

Durante las audiencias, Delgado pidió disculpas a los familiares de la víctima, aunque no aceptó los cargos por homicidio agravado.

Por otro lado, una de las hijas de don Delio solicitó una condena ejemplar, “Pido que se le aplique toda la ley porque mi papá no tuvo tiempo ni de defenderse. No tuvo tiempo ni de reaccionar. Quedo sin el afecto, sin el calor de mi padre. Por qué usted no pensó. Nadie me va a devolver a mi padre”, expresó la joven.