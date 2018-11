La amarga experiencia que tuvo este comprador ocurrió el fin de semana en un almacén Éxito del barrio San Fernando, en Cali, luego de que el hombre aprovechara una promoción de televisores led 4k de 65 pulgadas que estaba con el 90 % de descuento, según el cartel publicitario.

Si bien cada aparato costaba 9’045.100 pesos, con el descuento quedaba en 904.510 pesos. De hecho, el hombre los alcanzó a pagar en la caja, según facturas que publicó en redes sociales.

No obstante, cuando iba saliendo del almacén fue detenido por policías y empleados del sitio que le anularon las facturas y le retuvieron la mercancía, con el argumento de que se había cometido un “error”

El cliente decidió grabar en video lo que consideró un engaño para denunciar ante las autoridades competentes, y un hombre que se identificó como abogado de almacenes Éxito entregó una primera explicación.

“No soy la persona indicada para dar apreciaciones respecto a la situación, pero la compañía le devuelve el dinero porque hubo un error en el procedimiento y es lo que se está averiguando. La transacción queda cancelada y…”, explica el hombre que porta un carné de la tienda.

Al respecto, el cliente aseguró:

“La señora de acá me manifestó que me iban a vetar en el almacén y que no iba a poder comprar, pero yo soy un consumidor normal y hasta donde sé no está permitido negarle la entrada a los clientes”, dijo, y anunció que llevará su caso ante la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio.

Un caso similar ocurrió la semana pasada en una tienda Walmart en México, en donde se vendieron televisores de última generación por 50 dólares también por un error a la hora de lanzar la oferta. Sin embargo, el almacén decidió mantener el precio por respeto a sus compradores.

Esta es la denuncia completa que hizo el cliente de la tienda Éxito en Cali.